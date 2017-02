Sutton, tragicommedia inglese: senza Shaw in porta va... un difensore!

25/02/2017 22:16

SUTTON SHAW / La vicenda che ha coinvolto Wayne Shaw, il suo tortino ed il Sutton si è arricchita oggi di un nuovo capitolo anche se in maniera indiretta. Gli inglesi infatti nel match giocato oggi contro il Torquay non avevano un portiere di riserva in panchina: il fato ha voluto che il primo portiere, Worner, si sia infortunato nei primi 45 minuti di gara e ciò ha costretto il manager al cambio. Senza un altro portiere tra i pali è andato un difensore, Downer, che quantomeno ha visto la proprio squadra spuntarla per 2-3.

O.P.