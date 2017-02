Leicester, Ranieri tradito dai senatori? Vardy replica: "Speculazioni false"

25/02/2017 22:05

NEWS LEICESTER/ Dopo l'esonero di Claudio Ranieri come allenatore del Leicester, in Inghilterra è iniziata a circolare la voce che voleva il tecnico italiano tradito dai suoi senatori, Jamie Vardy su tutte. Speculazioni che l'attaccante inglese ha voluto smentire attraverso un lungo post su 'Instagram': "Devo aver scritto e cancellato le mie parole su questo stupido post un sacco di volte! Dovevo trovare le parole giuste, lo dovevo a Claudio! Claudio ha e sempre avrà il mio rispetto - ha scritto Vardy - Quello che abbiamo raggiunto insieme e come squadra è stato l'impossibile! Lui ha creduto in me quando molti altri non l'hanno fatto e per ciò gli devo la mia eterna gratitudine. Le speculazioni che mi vogliono coinvolto nel suo esonero sono totalmente false, completamente infondate e estremamente offensive! L'unica cosa di cui siamo colpevoli come squadra è non aver raggiunto i risultati e faremo del nostro meglio per cambiare. Io auguro a Claudio davvero davvero il meglio, qualsiasi sia il suo futuro. Grazie Claudio, per tutto".

S.F.