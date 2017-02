Premier League, Watford-West Ham 1-1: Deeney chiama, Ayew risponde

25/02/2017 21:11

PREMIER LEAGUE WATFORD WEST HAM 1-1 / Il match delle 18.30 di Premier League tra Watford e West Ham si è concluso col punteggio di 1-1: un gol per tempo tra le due squadre. Nel primo tempo in gol i padroni di casa con Deeney al terzo minuto su calcio di rigore, nella ripresa invece il pari di Ayew. Momenti di paura per Mauro Zarate che ha lasciato il campo in barella nella prima frazione di gioco: fortissimo dolore al ginocchio per un movimento scomposto.

Watford-West Ham 1-1: 3' Deeney (Wa), 73' Ayew (We)

CLASSIFICA: Chelsea 63; Manchester City 52; Tottenham e Arsenal 50; Liverpool 49; Manchester United 48; Everton 44; West Bromwich 37; West Ham 33; Stoke 32; Burnley e Watford 31; Southampton; Bournemouth 26; Swansea 24; Middlesbrough e Crystal Palace 22; Leicester e Hull 21; Sunderland 19.

O.P.