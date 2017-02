Juventus-Empoli, Marotta: "Su Bonucci solo una campagna. Siamo una famiglia"

25/02/2017 20:57

JUVENTUS EMPOLI MAROTTA BONUCCI / Il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima del match di campionato tra i bianconeri e l'Empoli. Il dirigente dei piemontesti ha affermato: "Il caso Bonucci è un caso chiuso. Oggi gioca, è in campo da protagonista. Abbiamo agito come si agisce in un famiglia, questa è stata la strategia della società, il resto è stata solo una campagna che poca ha a che fare con i fatti. Caldara? Siamo contenti ed orgogliosi per quello che sta facendo. Gli vanno riconosciuti i meriti di una grande crescita".

O.P.