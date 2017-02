Calciomercato Inter, Marquinhos ed il rinnovo: "Nessun accordo col PSG"

25/02/2017 20:49

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS PSG / Tra gli obiettivi dell'Inter per il calciomercato estivo c'è anche il nome di Marquinhos, difensore ex Roma ora al Paris Saint-Germain. Il centrale dei parigini sta trattando con la società il rinnovo di contratto che tuttavia ancora non è arrivato, queste le sue dichiarazioni oggi in conferenza stampa: "Non c'è molto da dire in realtà. E' vero che ne stiamo parlando, ma ancora non abbiamo trovato un'intesa. Vedremo cosa può succedere".

O.P.