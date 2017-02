Napoli-Atalanta, Gasperini: "Previsto che rimanga qua! Se arriva l'opportunità..."

25/02/2017 20:31

NAPOLI ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a 'Sky Sport' dopo la grande vittoria contro il Napoli al 'San Paolo'. Le sue dichiarazioni improntante anche molto sul futuro: "Previsto che rimanga all'Atalanta, questi sarebbero gli accordi. I meriti li giro tutti ai miei ragazzi, io ho solo assecondato la loro crescita. Hanno un bagaglio tecnico, tattico, ma anche psicologico notevole. Questa è una dimensione nella quale sto molto bene, se mi capitasse un'altra opportunità dovrebbe essere concreta e convinta. Qui sto benone".

CHAMPIONS - "Mi sembra un po' esagerato, qualcosa che riguarda Juve, Roma, Napoli o Inter. Noi ce la giocheremo fino alla fine per l'Europa, per la Champions mi sembra presto...".

In conferenza stampa - dove è presente l'inviato di Calciomercato.it - il mister atalantino ha aggiunto: "La Champions riguarda Juve, Roma e Napoli, forse l'Inter. Ma quando vinci queste partite sale la tua autostima; il risultato ci dice che possiamo giocarci l'Europa. Abbiamo avuto un buon impatto, soffrendo solo nel finale del primo tempo. Ci siam detti all'intervallo che era una grande chance il nostro vantaggio e dovevamo sfruttarla. È stata la vittoria più bella dell'anno. Non mando consigli a Zidane, spero passi il Napoli contro loro. Un futuro in azzurro? Ora non lo so, Bergamo è una città importante con una società che mi ha voluto e mi ha difeso. Ho già pagato sulla mia pelle una realtà che non è stata chiara con me, non vorrei rifarlo".

O.P.