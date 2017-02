Hebei Fortune, nuovo momento profetico di Hernanes su 'Instagram'

25/02/2017 20:26

NEWS HEBEI FORTUNE/ Nuovo momento profetico di Hernanes centrocampista brasiliano arrivato all'Hebei Fortune dalla Juventus. "Momento profetico, nella vita, la cosa più importante è scoprire, sapere quello che devi fare per raggiungere un qualsiasi obiettivo in qualsiasi ambito dell'attività umana. La seconda cosa più importante è non lasciare mai che l'influenza esterna o interna sia una scusa per non fare quello che sai di dover fare" ha dichiarato in video l'ex Juventus: un messaggio ai suoi tifosi vecchi e nuovi.

S.F.