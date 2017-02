Real Madrid, nel mirino l'ex gioiello del Barcellona

26/02/2017 02:44

CALCIOMERCATO REAL MADRID THIAGO ALCANTARA / Il Real Madrid tenta il grande sgarbo. Come rivela 'Don Balon', i 'Blancos' hanno intenzione di riportare in Spagna Thiago Alcantara, centrocampista in forza al Bayern Monaco ma cresciuto nel Barcellona, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. L'idea di Florentino Perez, infatti, sarebbe quella di sostituire il partente Isco col centrocampista spagnolo ma di origini brasiliane che - ironia della sorte - è cercato dagli stessi blaugrana. Un trasferimento, però, che non potrà concretizzarsi prima del 2018, data di scadenza del suo contratto dove è presente una clausola anti-Barça.

D.G.