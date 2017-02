Milan, Maldini: "Tornerei nel calcio solo per i rossoneri. I cinesi? Dico sempre no"

25/02/2017 19:52

MILAN MALDINI CINESI RITORNO / Il closing si avvicina sempre di più, il Milan si appresta a cambiare proprietà. Da Berlusconi si passerà ad una cordata cinese: "Io sono sempre convintissimo della mia decisione di non accettare l'offerta dei cinesi. I dubbi a una settimana dal closing restano gli stessi", ha dichiarato l'ex bandiera rossonera Paolo Maldini a 'Radio 2'. Una lunga chiacchierata dove ha parlato anche del suo futuro: "Non so se mi rivedrete nel mondo del calcio, per ora è così. Non ho mai aspettato niente dalla società e penso sia giusto viverla così. Ho dato e ricevuto tanto. Se dovessi tornare, però, chissà quando, sarà di certo al Milan. Spero che i rossoneri si qualifichino per l'Europa League". Di seguito il resto delle sue parole:

RANIERI - "Ha fatto la storia, nessuno può cancellarlo. Sarà difficile da ripetere, soprattutto nei tempi moderni. C’è poca riconoscenza. La riconoscenza non va aspettata, pretesa, i professionisti devono farlo per passione. Licenziare un allenatore è molto più facile che cedere 30 giocatori, chiaro. Spesso il rapporto si incrina, le società sono costrette a prendere delle decisioni affrettate. Il valore dell’allenatore è sottostimato. Certi allenatori incidono davvero tanto, altri hanno scritto la storia del proprio club e del calcio".

CASO BONUCCI-ALLEGRI - "L'allenatore ha il diritto di fare queste scelte. Deve farlo, è lui il responsabile del gruppo. In campo certe cose succedono, sei stanco e nervoso, le cose non vanno e basta davvero poco. Prima non c’erano tutte queste telecamere. Anche io ho avuto litigi con compagni e allenatori, ma nessuno di voi li ha visti".

PAPA' CESARE - "Non era severo, era all’antica. Nato negli anni ’30 con un certo tipo di educazione, con l’esperienza calcistica degli anni ’50 e ’60, tempi in cui i giocatori stavano a Milanello da lunedì mattina a domenica. Se posso darmi un merito, ho provato a cambiarlo un po’, per farlo stare al passo coi tempi. Era tutt’altro che rude comunque".

D.G.