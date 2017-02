25/02/2017 19:28

NAPOLI ATALANTA KESSIE' - Due ammonizioni in appena 3 minuti per Frank Kessié nel match contro il Napoli. Due ingenuità tra il 64' e il 67' per il talento ivoriano, che rischiano di compromettere la prestazione dell'Atalanta nell'anticipo del 'San Paolo', con gli orobici in vantaggio per 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Caldara al momento dell'espulsione del numero 19.

G.M.