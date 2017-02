Inter-Roma, i convocati di Pioli: torna Brozovic

25/02/2017 19:42

INTER ROMA CONVOCATI PIOLI / Gradito ritorno in vista di Inter-Roma: mister Pioli potrà contare nuovamente su Brozovic. Questo l'elenco completo dei 24 convocati per la gara in programma domani sera:

Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni

Difensori: Andreolli, Ansaldi, Medel, Sainsbury, Santon, Murillo, D'Ambrosio, Nagatomo

Centrocampisti: Gagliardini, Joao Mario, Kondogbia, Brozovic

Attaccanti: Palacio, Icardi, Biabiany, Eder, Perisic, Candreva, Barbosa, Pinamonti.

D.G.