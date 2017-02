Juventus-Empoli, Higuain o Dybala? La decisione di Allegri!

25/02/2017 19:37

JUVENTUS EMPOLI - Higuain regolarmente in campo, riposa - almeno inizialmente - Dybala. Questa la scelta in attacco di Massimiliano Allegri per l'anticipo di campionato che vedrà questa sera la Juventus ospitare l'Empoli. Il 'Pipita', alla decima gara consecutiva dal primo minuto, sarà assistito sulla trequarti da Cuadrado, Mandzukic e Sturaro, con Pjaca in panchina. In mediana, al fianco di Pjanic, Marchisio vince il ballottaggio con Rincon, mentre in difesa si rivede Bonucci dopo il 'castigo' di Champions contro il Porto.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Mandzukic, Sturaro; Higuain.



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli.

G.M.