Roma, l'architetto Palumbo attacca la Raggi: "Il progetto 2.0 non è una grande conquista"

25/02/2017 19:24

ROMA STADIO ARCHITETTO PALUMBO / E' la notizia del momento nella Capitale: il Comune e l'As Roma hanno raggiunto l'accordo per la costruzione del nuovo stadio giallorosso. Una scelta arrivata grazie ad una serie di compromessi, tra cui la riduzione della cubatura del progetto, non condivisa da tutti quanti: "Rivoluzionare il progetto come detto dalla sindaca Raggi, tagliando opere pubbliche importanti come il prolungamento della metro (quantomeno non citata dal sindaco) e immaginando che parte di esse possa essere realizzata in un secondo tempo, in una città piena di quartieri in cui sono state realizzate le case ma non le opere pubbliche essenziali ad una vita civile, non ci sembra una grande conquista", ha dichiarato l'architetto Marialuisa Palumbo, direttore scientifico del master in 'Architetture Sostenibili' dell'Istituto Nazionale di Architettura.

"Parla di un 'progetto 2.0' - ha proseguito all'interno di una nota - di uno stadio moderno ed ecocompatibile, di edifici costruiti nella miglior classe energetica e di sistemi di energia rinnovabile. Tutto questo naturalmente va benissimo, ma poiché è ben noto che le cubature delle torri erano state calcolate per il bilanciamento economico delle opere pubbliche richieste, se si vuole parlare di 'sostenibilità ambientale e sociale' del progetto, bisogna capire cosa succede di queste opere pubbliche"?

D.G.