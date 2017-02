Fiorentina, Gonzalo Rodriguez: "Il ciclo non è finito. Rinnovo? Non posso essere egoista"

25/02/2017 19:18

FIORENTINA GONZALO RODRIGUEZ / La Fiorentina sta vivendo un periodo nerissimo. L'eliminazione dall'Europa League per mano del Borussia M'Gladbach sembra aver ufficializzato la fine dell'era Sousa. Anche se capitan Gonzalo Rodriguez ha assicurato tutti del contrario: "Difficile digerire la sconfitta di giovedì - ha spiegato all'Open Day del Meyer, ospedale pediatrico di Firenze - stiamo vivendo il momento più duro da quando sono qui. Non troviamo una spiegazione a quello che è successo. Siamo dispiaciuti, avevamo una grandissima opportunità. Lo siamo anche per i tifosi, che fanno tanti sforzi per venire allo stadio. Faremo del nostro meglio per uscirne".

L'argentino si è schierato dalla parte del proprio tecnico: "Il Borussia ha segnato nel momento migliore della partita: a fine primo tempo e ad inizio secondo. Ora rialziamo la testa, ho tanta fiducia nei miei compagni. Ciclo finito? Non credo sia così. Rinnovo? Devo pensare alla squadra, aiutandola da capitano, e non essere egoista. Siamo tutti responsabili della situazione, non solo il mister. Noi Siamo con lui, per il resto chiedete alla società".

Conclusione increntata sui prossimi impegni: "Contro il Torino servirà una prova di carattere, dobbiamo vincere davanti ai nostri tifosi contro una squadra tosta come lo sono loro. Europa? Difficile, non dipende solo da noi, ma il primo obiettivo è vincere lunedì. Dobbiamo pensare a quello. Abbiamo sofferto a giocare due competizioni e adesso dobbiamo focalizzarci solo sul campionato".

D.G.