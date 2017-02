Sassuolo-Milan, convocati: doppio sorriso per Montella

25/02/2017 18:30

SASSUOLO MILAN CONVOCATI - Buone notizie per Montella, che recupera sia De Sciglio che Lapadula per la trasferta di domani contro il Sassuolo. Il tecnico del Milan ha convocato 23 giocatori per la gara del 'Mapei Stadium':

portieri: Donnarumma, Plizzari, Storari;

difensori: Abate, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata;

centrocampisti: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa;

attaccanti: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso.

G.M.