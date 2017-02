Chievo-Pescara, Zeman: "Ripartiamo dallo stesso undici. Ranieri? Il Leicester non vincerà mai più"

25/02/2017 18:22

CHIEVO PESCARA ZEMAN / "La squadra che vince non si cambia, si dice. Per cui penso di mettere in campo la squadra che ha battuto il Genoa". Zdenek Zeman non si nasconde e, nella conferenza stampa alla vigilia di Chievo-Pescara, ha dichiarato: "Sono contento della vittoria, ma dobbiamo pensare a una partita per volta, senza fare tabelle. Il Chievo è una squadra esperta, Maran sta facendo un buon lavoro. Di solito aspettano e poi ripartono in contropiede, ma hanno anche le qualità per giocare in modo propositivo. Io sono contento per la voglia di imparare che i ragazzi mi stanno mostrando".

Il boemo ha poi commentato l'esonero Claudio Ranieri: "Se la squadra non va e ci sono problemi, le società cambiano perché pensano di fare meglio e risolvere i problemi. Il calcio si vive di settimana in settimana. Una volta sei il migliore una volta il peggiore. Oggi la classifica e le prestazioni non sono buone e quindi si è cambiato. Il Leicester credo non vincerà più lo scudetto. Anche io sono qui dopo che Oddo lo scorso anno aveva fatto benissimo portando il Pescara in Serie A".

D.G.