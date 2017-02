25/02/2017 18:06

LEICESTER DONI RANIERI / Doni si scaglia contro Ranieri. L'ex portiere della Roma non ha mai perdonato il tecnico di avergli preferito il connazionale Julio Sergio e alla notizia del suo esonero dal Leicester non si è trattenuto: "Prima o poi uno ha quello che si merita. Le bugie si nascondo per poco tempo, poi arriva la verità", la frase che ha postato sul proprio profilo di 'Instagram', salvo poi cancellarlo dopo poco.

D.G.