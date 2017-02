Premier League, non basta Llorente: Chelsea implacabile in casa!

25/02/2017 17:55

PREMIER LEAGUE CHELSEA - Tris del Chelsea e decima vittoria consecutiva in casa per la squadra di Antonio Conte. Non basta il gol dell'ex juventino Llorente per fermare la corsa dei 'Blues', che piegano per 3-1 la resistenza dello Swansea grazie alle reti di Fabregas, Pedro e Diego Costa. La capolista allunga sulle inseguitrici in attesa che le altre big scendano in campo nelle sfide 26a giornata di Premier.

RISULTATI FINALI:

Chelsea-Swansea 3-1

19' Fabregas; 47' Llorente (S); 72' Pedro; 84' Diego Costa



Crystal Palace-Middlesbrough 1-0

34' van Aanholt



Everton-Sunderland 2-0

40' Gueye; 80' Lukaku



Hull City-Burnley 1-1

72' rig. Huddlestone (H); 76' Keane



West Bromwich-Bournemouth 2-1

5' rig. King (B); 10' Dawson; 22' McAuley



CLASSIFICA: Chelsea 63; Manchester City 52; Tottenham e Arsenal 50; Liverpool 49; Manchester United 48; Everton 44; West Bromwich 37; Stoke 32 e West Ham 32; Burnley 31; Southampton e Watford 30; Bournemouth 26; Swansea 24; Middlesbrough e Crystal Palace 22; Leicester e Hull 21; Sunderland 19.

G.M.