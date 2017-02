Napoli-Atalanta, Gomez: "Qui per conquistare l'Europa"

25/02/2017 17:41

NAPOLI ATALANTA GOMEZ - Gomez è sicuramente uno dei protagonsiti più attesi di Napoli-Atalanta. Il 'folletto' degli orobici è fiducioso per la sfida del 'San Paolo': "Sicuramente è una gara importante e vogliamo fare bene, siamo venuti qui per raccogliere punti perché vogliamo raggiungere l'Europa - ha detto l'argentino a 'Premium Sport' - Dobbiamo essere aggressivi e lasciare pochi spazi perché loro hanno giocatori di qualità. E poi non credo che troveremo un Napoli con la testa alle prossime partite. La nostra stagione? Da tanto tempo questa piazza non viveva una stagione così esaltante, i tifosi sono molto contenti e noi vogliamo raggiungere obiettivi sempre più grandi".

G.M.