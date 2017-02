Bundesliga, ottovolante Bayern: che festa per Ancelotti!

25/02/2017 17:26

BUNDESLIGA BAYERN MONACO - Ottovolante Bayern Monaco. I bavaresi, nel giorno delle 1000 panchine in carriera di Ancelotti, regalano al tecnico italiano un dilagante 8-0 ai danni del malcapitato Colonia. Tripletta per il solito Lewandowski, a segno anche gli ex juventini Coman (doppietta) e Vidal, oltre ad Alaba e Robben. Tiene il passo il Lipsia, che grazie al 3-1 al Colonia rimane a -5 dalla capolista, mentre Aubameyang trascina il Borussia Dortmund nel 3-0 sul campo del Friburgo.

RISULTATI FINALI:

Bayern Monaco-Amburgo 8-0

17' Vidal; 24' rig, 42', 54' Lewandowski; 56' Alaba; 65', 69' Coman; 87' Robben



Darmstadt-Augsburg 1-2

47' Heller (D); 55' Verhaegh; 85' Bobadilla



Friburgo-Borussia Dortmund 0-3

13' Sokratis; 55', 70' Aubameyang



Bayer Leverkusen-Mainz 0-2

3' Bell; 11' Oztunali



Lipsia-Colonia 3-1

5' Forsberg; 34' aut. Maroh; 53' Osako (C); 65' Werner



CLASSIFICA: Bayern 53 punti; Lipsia 48, Dortmund 40; Hoffenheim 37; Eintracht 35; Hertha 34; Colonia 33; Leverkusen 30 e Friburgo 30; Mainz 28; Augsburg 27; Schalke e Mönchengladbach 26; Wolfsburg e Werder 22; Amburgo 20; Ingolstadt 18; Darmstadt 12.

G.M.