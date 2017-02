Napoli-Atalanta, ancora un'esclusione per Pavoletti e Milik

25/02/2017 17:10

NAPOLI ATALANTA - Sarri ritorna al 'falso nueve' con Mertens al centro dell'attacco per l'anticipo contro l'Atalanta. Pavoletti, dopo la maglia da titolare contro il Chievo, torna a sedersi in panchina insieme a Milik: una scelta che, oltre ai diretti interessati e in particolare l'ex bomber del Genoa, potrebbe far storcere il naso anche al patron De Laurentiis, critico nei confronti del tecnico sul mancato utilizzo di alcuni nuovi acquisti dopo la sfida di Champions persa dal Napoli in casa del Real Madrid.

G.M.