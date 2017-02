Crotone-Cagliari, Nicola: "Abbiamo raggiunto credibilità, possiamo salvarci"

25/02/2017 17:15

CROTONE CAGLIARI NICOLA CONFERENZA / "Non vogliamo sbagliare e ci alleniamo per vincere", ha assicurato in conferenza Davide Nicola. Alla vigilia della gara col Cagliari, il tecnico del Crotone ha aggiunto: "Abbiamo raggiunto credibilità, tutti sanno che giocare contro di noi non è facile. Alcune partite le abbiamo vinte, in altre non ci siamo riusciti. Crediamo comunque nella salvezza. Mi aspetto una squadra leggera ed entusiasta, mentre il Cagliari arriverà qui per fare il meglio possibile. Non abbiamo un solo modo di giocare, tutto dipende dai nostri avversari. Contro l'Udinese e a Genova abbiamo fatto bene, giocando con il baricentro alto. Domani dovremo essere aggressivi".

D.G.