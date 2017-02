Sassuolo-Milan, Di Francesco: "Ballottaggio in avanti. Berardi? Speriamo si sblocchi"

25/02/2017 16:33

SASSUOLO MILAN DI FRANCESCO CONFERENZA / Nella consueta conferenza stampa alla vigilia dei match, Eusebio Di Francesco ha presentato Sassuolo-Milan: "Ci sono stati degli errori nelle scelte arbitrali, non siamo stati bravi a reggere il vantaggio che avevamo e questo ha cambiato la stagione delle due squadre - ha esordito il tecnico ritornando sull'ultima sfida coi rossoneri - Ma non guardiamo indietro, ma avanti, il Milan è una squadra in salute, con giovani interessanti, il Milan ha preso un po' la filosofia del Sassuolo in questo. Ma è una partita come le altre, vale tre punti, dobbiamo avere entusiasmo e cercare di migliorare la classifica.

Montella sta facendo un grandissimo lavoro, al di là del campo, dal punto di vista psicologico, ha creato un gruppo impressionante. Sono contento per lui perché è un amico, ma domani troverà un amico voglioso di vincere. Antei non sarà a disposizione, Missiroli non si è allenato fino a giovedì per il lutto che ha avuto, ma lo tengo in grande considerazione per la partita di domani. Sceglierò la formazione più adatta per affrontare il Milan e fargli male. Berardi? Speriamo che si sblocchi domani, ma mi interessano le prestazioni al di là del gol, e in questo è cresciuto tanto. Dell'Orco? Ha meritato di giocare e non per caso, in allenamento ha dimostrato di aver assimilato al meglio i nostri meccanismi e domenica scorsa ha disputato una grandissima gara. Questi giovani stanno dimostrando di non abbassare mai la guardia, ed è la cosa più importante. Defrel? Con l'Udinese è entrato non bene, benissimo, si vede che sta bene perché non scarica a un compagno, si gira e punta l'avversario. Per domani è in ballottaggio con Matri".

D.G.