Lazio-Udinese, Inzaghi: "Ho solo tre certezze. Stadio? Speriamo accettino anche il nostro"

25/02/2017 16:14

LAZIO UDINESE INZAGHI CONFERENZA / Mercoledì la Lazio affronterà il derby di andata di Coppa Italia, ma Simone Inzaghi ha richiamato i suoi ragazzi all'ordine: "Domani abbiamo una partita complicata contro un avversario che viene da due sconfitte immeritate - ha spiegato il tecnico biancoceleste nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese - Loro sono forti e Delneri è un allenatore molto preparato. Ho visto i miei pronti e preparati per l'Udinese. Dobbiamo portare a casa i tre punti e dare continuità alle ultime prestazioni. Turnover? Manca ancora l'allenamento di oggi e quello di domattina. Dovrò valutare qualche problemino delle ultime settimane. Patric, Radu e Lulic giocheranno sicuramente. Chi al fianco di de Vrij?. I centrali stanno tutti bene e si stanno allenando bene. Bastos è in netta ripresa ed è pronto per giocare, ma ne giocano solo due. Sceglierò con serenità.

Marchetti? Cercheremo di recuperarlo per mercoledì. Milinkovic invece ha recuperato ma viene da un momento intenso. È un ragazzo generoso che non si risparmia mai, vedremo oggi come sta. Settimana decisiva? Sarà importante con tre partite non semplici. Pensiamo intanto all'Udinese poi ci concentreremo sulla semifinale. Dopo 25 partite non siamo mai stati fuori dall'Europa. Dobbiamo dare continuità, in Coppa ci giocheremo la finale". Infine una battuta sul tema più caldo delle ultime ore nella Capitale: "Fa piacere che la Roma faccia lo stadio così potrà essere accettato anche il progetto della Lazio".

D.G.