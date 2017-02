Calciomercato Leicester, la verità di Mancini sul rifiuto

25/02/2017 14:25

CALCIOMERCATO LEICESTER MANCINI / Roberto Mancini parla a 'Radio Deejay' e conferma quanto anticipato da Calciomercato.it sul non aver ricevuto ancora nessuna offerta ufficiale dal Leicester. Il tecnico ha spiegato: "Non ho mai parlato con nessuno. La squadra vive un momento particolare ma quello che ha fatto Ranieri l'anno scorso è stato incredibile. Poteva portarli lui alla salvezza. Ho letto che i giocatori avrebbero chiesto l'esonero, mi sembra strano: non credo a uno spogliatoio contro di lui, non ho visto un giocatore giocare contro. Il miracolo è stato l'anno scorso, l'anno prima si erano salvati all'ultima giornata. L'anno scorso andò tutto bene, quest'anno va tutto male. Hanno perso un giocatore fondamentale come Kanté, che qualcuno non stia rendendo come l'anno scorso ci sta".

Mancini parla anche dell'Inter e del suo addio: "Non c'erano più le condizioni per andare avanti. Io ho ricevuto un'offerta dalla proprietà cinese, c'erano situazioni che non mi andavano bene. L'allenatore deve metterci la faccia. La squadra era buona, mancava poco per lottare per il vertice, secondo me dovevano essere fatte determinate scelte. Io ho rifiutato il contratto, dovevo solo firmarlo".

B.D.S.