Inter-Roma, Pioli: "Icardi determinante. Suning investirà ancora"

25/02/2017 14:08

INTER ROMA PIOLI / Dopo la conferenza stampa di ieri, Stefano Pioli torna a parlare di Inter-Roma in un'intervista a 'Premium Sport': "Quello con la Roma non lo considero uno spareggio, perchè di solito le partite si definiscono così quando si è a pari punti. Stiamo rincorrendo, lo stiamo facendo da tanto tempo, e sappiamo che le partite con chi è sopra di noi sono ancora più importanti"

MIRANDA - "Sul momento al Dall'Ara, non ho pensato a niente perché eravamo troppo dentro alla partita, la gara si era complicata e c'era bisogno di vincere. Dopo è innegabile che stiamo parlando di un grande difensore, ma ho altre soluzioni, ho una rosa ampia e chi verrà chiamato in causa sara' preparato".

ICARDI - "E' un fuoriclasse, il suo rientro sarà molto utile anche se chi ha giocato al suo posto si è fatto trovare pronto. Ha grande voglia ed è molto determinato. Al di là dei gol fatti, è stato e sarà sempre un giocatore determinante per come si muove e per gli spazi che crea, per il lavoro che fa, è il nostro capitano ed è un giocatore eccezionale".

ZHANG - "Si capisce e si sente quando si parla con una persona che esprime concetti di gruppo, di positività, di forza. La sua presenza è un fattore determinante e positivo. Futuro? La voglia della proprietà è alzare ancora il livello dell'organico: si tratta di investire bene".

B.D.S.