Calciomercato Fiorentina, Rodriguez sul rinnovo: "Non devo essere egoista"

25/02/2017 13:45

CALCIOMERCATO FIORENTINA RODRIGUEZ / Dall'eliminazione in Europa League al rinnovo: Rodrigo Gonzalez, capitano della Fiorentina, a margine di un evento benefico ha parlato del momento viola. "E' il periodo più duro da quando sono a Firenze. Non troviamo una spiegazione, siamo dispiaciuti per i tifosi che fanno tanti sacrifici per venire allo stadio. Il Borussia ha segnato nel momento giusto, a fine primo tempo e ad inizio ripresa. Fine di un ciclo? Non credo in questa cose, abbiamo grandissimi giocatori".

Sul rinnovo, Gonzalez dice: "Penso solo alla squadra ed al presente, non devo essere egoista. Sono il capitano e devo aiutare questa squadra. I responsabili sono tutti, non solo l'allenatore".

Infine sugli obiettivi stagionali: "L'Europa è difficile, non dipende solo da noi. Ora l'obiettivo è vincere lunedì, è la gara più difficile della stagione".

B.D.S.