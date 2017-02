Genoa-Bologna, Destro regala un sorriso a Donadoni

25/02/2017 13:32

BOLOGNA GENOA DONADONI CONFERENZA / Mattia Destro regala un sorriso a Roberto Donadoni: l'attaccante ha recuperato in vista della sfida contro il Genoa. Lo dice l'allenatore del Bologna in conferenza stampa: "Destro sta bene, è disponibile. Ha mostrato la giusta proponsione. Petkovic contro l'Inter ha fatto bene, come condizione fisica può migliorare ma non si tira mai indietro".

Donadoni poi continua: "Sappiamo cosa dobbiamo fare per veincere. Abbiamo lavorato molto su noi stessi e servirà agonismo ed intensità. Non dobbiamo pensare a quello che accadrà sugli spalti".

Infine, un commento su Ranieri: "Nel calcio non c'è spazio per riconoscere i meriti delle persone. Con lui si è avuto poco tatto".

B.D.S.