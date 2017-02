Atalanta, shooting fotografico e show del 'Papu' Gomez

25/02/2017 13:31

ATALATA PAPU GOMEZ FOTO / In casa Atalanta ci si è messi al lavoro per preparare le cartoline da firmare per i propri tifosi, così come le immagini di presentazione per la squadra, da proiettare sui display allo stadio, prima del fischio d'inizio. Per far ciò i calciatori sono stati sottoposti a un vero e proprio shooting fotografico. Inevitabile che il 'Papu' Gomez risultasse avere una marcia in più, presentandosi in ciabatte, tra le risate dei fan sul web.

L.I.