Serie A, Ancelotti: "Troppe 20 squadre. Napoli, sarà dura. Juve, passaggio archiviato"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

25/02/2017 13:04

JUVENTUS NAPOLI REAL ANCELOTTI / Intervistato dal 'QS Sport', Carlo Ancelotti ha raccontato le proprie mille panchina, commentando anche le ultime news serie A. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Ogni stagione t'aspetti il gran finale di stagione, con i giocatori al top per affrontare la Coppa e invece, basta guardare il Barcellona, capita spesso di vedere squadre stanche, che si trascinano fino ai rigori, con illustri giocatori che li sbagliano. I campionati a venti squadre sono troppo lunghi e pesanti, soprattutto se combattuti fino in fondo, come in Italia. In Germania, a 18 squadre, abbiamo un mese di riposo in più".

MOVIOLA - "L'importante è che non si crei un bar sport in campo. Apprezzo la goal line technology e anche il tempo effettivo mi andrebbe benissimo. Via il fuorigioco? Van Basten mi ha detto che la sua era una provocazione. Mondiale a 48 squadre? Toccare Paesi nuovi vuol dire quattrini".

Dal passato a Roma alla Champions di Juventus e Napoli

ROMA - "Negli anni '80 Roma era spettacolare. Io venivo da una piccola città emiliana e ne fui travolto dalla bellezza. In realtà però mi trovo bene ovunque, da Madrid a Parigi a Londra, e ora a Monaco. Qui mi sembra di stare in Lombardia. Poi c'è anche il Canada, con Vancouver che è il mio ritiro tranquillo".

NAPOLI - "Sarà durissima. Quelli sono dei fenomeni. Gol in contropiede? Zidane ha studiato in Italia...".

JUVENTUS - "Ha fatto una buona gara, sfruttando la superiorità numerica con intelligenza. Il passaggio ai quarti è ormai archiviato".