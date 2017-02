Napoli, de Magistris: "Non capisco il comunicato"

25/02/2017 12:44

NAPOLI DE MAGISTRIS COMUNICATO / Continua il botta e risposta a distanza tra il Napoli e il sindaco Luigi de Magistris. Il primo cittadino ha controreplicato al comunicato pubblicato dalla società partenopea parlando a 'Kiss Kiss Napoli': "Non capisco questo comunicato, quello che ho detto p registrato. Non ho criticato nessuno, mi sono state fatte domande su cosa stiamo facendo per lo stadio ed io ho detto che il comune di Napoli si è fatto carico da solo di lavori che sta facendo per 25 mln di euro che non sono bruscolini per una città che è in difficoltà. Poi ne garantiremo altrettanti qualora legittimamente la società decidesse di non investire senza alcuna polemica. Il mio intervento era costruttivo, anzi dico sempre che la città dovrebbe essere ringraziata, senza questi interventi avremo avuto delle difficoltà ad essere ammessi nella Champions. La Uefa ci ha chiesto di avere i sediolini, i bagni nuovi e la tribuna stampa, esattamente quello che noi abbiamo cominciato a fare. Poi ho espresso la mia opinione di tifoso sul fatto che non sono d'accordo con uno stadio da 20 mila, non mi pare che uno si debba offendere se non si è d'accordo. Non mi pare che uno debba fare addirittura un comunicato. Secondo me è infondato totalmente, le mie dichiarazioni sono pacifiche, non per polemiche. Anche nella vicenda Sarri ho detto che sto con l'allenatore ma non ho attaccato De Laurentiis. Si sono fatti fuorviare da qualche articolo che ha ripreso in maniera non precisa, cose praticamente infondate. Ho ricostruito i fatti senza spirito polemico o rivendicativo. Noi siamo pontieri di pace".

B.D.S.