Calciomercato Barcellona, Mourinho-Neymar: contatto! E la Juve è in allarme

25/02/2017 12:30

CALCIOMERCATO BARCELLONA MOURINHO NEYMAR / Josè Mourinho in pressing su Neymar: il manager del Manchester United sta cercando di convincere il talento brasiliano a lasciare il Barcellona e trasferirsi in Premier League. Come riferisce 'sport.es', il tecnico portoghese ha avuto dei contatti con il calciatore blaugrana per presentargli il progetto 'Red Devils'. Nel caso il pressing di Mourinho dovesse portare i frutti sperati, per il Barcellona ci sarebbe la necessità di piazzare un grande colpo in attacco per sostituire la stella brasiliana.

Ecco allora che potrebbe suonare l'allarme in casa Juventus con i catalani che potrebbero far partire l'assalto a Dybala che da tempo piace al club spagnolo. Dybala è a un passo dal rinnovo con la Juventus con l'agente in Italia per definire i dettagli e mettere nero su bianco il nuovo accordo.