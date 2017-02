Sassuolo-Milan, Montella: "Lasciamo in pace Donnarumma. Ranieri e Bonucci..."

25/02/2017 12:07

SASSUOLO MILAN CONFERENZA MONTELLA / Il Milan domani va a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Vincenzo Montella in conferenza stampa ha parlato della sfida del 'Mapei Stadium' rispondendo alle domande sulle news Milan: "I risultati ora sono più importanti, contano i punti. Siamo nel cuore del campionato è contano i numeri. Il Sassuolo ha ritrovato i giocatori importanti e sta facendo buoni risultati. Ha dimostrato di poter vincere con tutti. E il Milan ne sa qualcosa..."

DONNARUMMA - Inevitabile una battuta sul compleanno di Donnarumma: "Sono contento che sia arrivato a questo traguardo. E' solo l'inizio. E' stato un compleanno lunghissimo e spero che lo lasceremo più in pace. Ora è uomo, ma lo era già prima: gli auguro di ripetere la carriera di Buffon e di essere più vincente di lui a livello internazionale".

DI FRANCESCO - Sul tecnico neroverde, Sassuolo dicec: "Siamo amici. All'andata abbiamo avuto un rigore generoso, ma da allora ne abbiamo subiti di errori, che noi abbiamo sempre accettato. Non parlo mai degli arbitri, bisogna lasciarli sbagliare in pace. In questa stagione il Milan è in credito in merito agli errori arbitrali".

Sassuolo-Milan, Montella su Berardi e Bacca

Il tecnico parla anche di Berardi e Bacca, al centro delle voci di calciomercato. In esclusiva per Calciomercato.it l'agente di Bacca ha affermato che il colombiano è felice al Milan e Montella dice: "Per Berardi occorre avere attenzioni particolari, ma non dobbiamo snaturare il nostro gioco. L'ideale è evitare di far arrivare i rifornimenti. Bacca? Felice che abbiamo deciso di restare. Siamo contenti di lui. A me le esperienze all'estero piace, non so cosa avrei fatto al posto suo. Lapadula lo abbiamo ritrovato peggio dopo lo stage in Nazionale".

CENA - "L'atmosfera è piacevole. Non ho mai amato le cene con la squadra nenanche da calciatore, ma quando vengono spontanee è molto bello. Ieri sera ho mantenuto la promessa fatta e ci siamo divertiti insieme".

RANIERI - Inevitabile anche parlare di Ranieri esonerato dal Leicester: "Penso che nel calcio non ci sia riconoscenza. Un allenatore viene valutato nel presente, guardando al futuro. Il passato non conta. Ha fatto qualcosa di immortale che rimarrà per sempre nella memoria del calcio. La sua impresa avvicina molto i sogni dei bambini, di chi vuole riuscire a realizzare qualcosa di impossibile. Dispiace, ma rimane un esempio non solo per lo sport".

BONUCCI - "Le reazioni spontanee vanno accettate. Gli esami vanno dati nel mondo giusto, ma non voglio parlare di situazioni che non conosco. Per Allegri credo sia stato difficile rinunciare a Bonucci".

BERLUSCONI - Infine sul cambio di proprietà: "Il momento più emozionante con Berlusconi è stato quello di firmare col Milan. Ringrazierò sempre il presidente e Galliani per avermi fatto realizzare un sogno che avevo già da calciatore. Per me è stata una grande conquista. Dovesse esserci una continuità sarò felicissimo, dovesse finire, sarò comunque grato a Berlusconi e Galliani".