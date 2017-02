Milan, verso il closing: soldi e nomi a inizio settimana. E Berlusconi...

25/02/2017 11:40

NEWS MILAN CLOSING / Il conto alla rovescia è partito ed ormai dovremmo esserci davvero. D'altronde, anche Silvio Berlusconi ha messo da parte i se ed i condizionali consueti rispondendo ad un tifoso nei giorni scorsi: "Restare al Milan? Mi dispiace, ormai è tutto fatto".

Ieri, attraverso uno dei suoi portavoce, China Huarong Asset Management, tra le più grandi società finanziare pubbliche in Cina e considerata una delle pietre angolari del nuovo club, ha smentito seccamente spiegando di non avere in programma investimenti nel Milan e persino di non conoscere Sino-Europe Sports. Da quanto risulta, però, Huarong durante il reperimento dei fondi ha fatto da garante a Sino-Europe e ieri dal fronte cinese è arrivato un no comment alle voci che non spegne una certa fibrillazione.

All'inizio della prossima settimana, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', saranno svelati presumibilmente i nomi degli investitori e Fininvest dovrebbe avere riscontri sul bonifico relativo all'ultima tranche di denaro. La delegazione cinese arriverà giovedì a Milano e si parla di 32 persone. Il nuovo Cda sarà composto da tre consiglieri cinesi e tre italiani, con Silvio Berlusconi che potrebbe propendere per il sì alla proposta di diventare presidente onorario.

L.P.