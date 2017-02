Real Madrid, ultimatum a Zidane: se non vince sarà addio

25/02/2017 11:53

REAL MADRID ZIDANE / Una Champions League non basta. La posizione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid resta in bilico. Il tecnico francese, reduce dalla sconfitta nel recupero della Liga contro il Valencia, non ha mai convinto del tutto il presidente Perez che avrebbe voluto riprendere Mourinho dopo l'esonero di Benitez. Secondo il quotidiano spagnolo 'El Pais', la dirigenza delle 'Merengues' avrebbe dato un ultimatum a Zidane: se non vincerà almeno un trofeo in questa stagione non verrà confermato per la prossima. E se dovesse riuscirci... se ne riparlerà.

M.R.