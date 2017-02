Calciomercato Inter, intoppo Verratti: "Mi ha detto che vuole restare al Psg a vita"

Maurizio Russo

25/02/2017 11:28

INTER VERRATTI PSG / Il calciomercato Inter della prossima estate potrebbe portare dei top player alla Pinetina. L'obiettivo dichiarato da parte del gruppo Suning è quello di riportare i nerazzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo. E a tal fine è intenzionato a investire molto. La politica di mercato in Corso Vittorio Emanuele è chiara: al direttore sportivo Ausilio è stato dato mandato di puntare su giovani campioni, possibilmente italiani. E non è un mistero che, tra i sogni dell'Inter, figura il nome di Marco Verratti, centrocampista abruzzese classe 1992. Ma l'affare si presenta tutt'altro che semplice: oltre alla concorrenza agguerrita di Juventus e Barcellona, infatti, il club meneghino dovrà fare i conti anche con la volontà del Paris Saint-Germain di non cedere il suo pupillo e con la volontà del giocatore.

Psg, il tifoso Coulon: "Verratti vuole rimanere e vincere la Champions qui"

Sì, perché Verratti potrebbe non avere voglia di tornare in Italia né nella prossima sessione di calciomercato, né in futuro. Almeno è quello che sostiene Quentin Coulon, giovane tifoso del Psg che ha partecipato ad uno spot pubblicitario con Rabiot, Cavani, Meunier e il mediano pescarese. "Abbiamo scherzato molto, ero un po' intimidito ma Marco mi ha messo subito a mio agio e abbiamo avuto una lunga conversazione - ha rivelato poi in una intervista a 'La Voix du Nord' - Gli ho detto quanto lo ammiro e gli ho rivelato il mio desiderio che rimanga al Psg. Lui mi ha risposto che quando è arrivato in Francia non pensava di trattenersi tanto a lungo, ma che adesso vorrebbe restare a vita a Parigi. E il suo obiettivo è vincere la Champions League con la nostra squadra".