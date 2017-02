Calciomercato Roma, salgono le quotazioni di Mancini se Spalletti non rinnova

25/02/2017 11:15

SPALETTI ROMA MANCINI / Luciano Spalletti è in scadenza di contratto con la Roma a giugno. Ma come ripete il tecnico giallorosso in ogni conferenza stampa, non è ancora tempo di parlare di rinnovo. Qualora dovesse maturare la separazione al termine della stagione, stando a quanto riportato da 'Rai Sport', il suo erede sulla panchina dei capitolini potrebbe essere Roberto Mancini. L'ex allenatore dell'Inter sarebbe sponsorizzato direttamente dal presidente Pallotta, che stima molto il tecnico jesino. Come riportato da Calciomercato.it, inoltre, Mancini non ha intenzione di accettare la corte del Leicester pur essendo attirato dall'idea di tornare in Premier League.

M.R.