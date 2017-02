Calciomercato Fiorentina, da Tatarusanu a Tello: dieci addii in estate

25/02/2017 10:45

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Sarà un'estate di addii in casa Fiorentina. Secondo il 'Corriere dello Sport' potrebbero essere fino a dieci i giocatori dell'attuale rosa dei 'Gigliati' a lasciare la Toscana. Dal portiere Tatarusanu, il cui erede Sportiello è già stato acquistato, ai difensori Tomovic e Milic protagonisti di una annata al di sotto delle aspettative e De Maio che non verrà riscattato dopo il prestito dall'Anderlecht fino a capitan Rodriguez che si svincolerà. A centrocampo via anche Badelj e Ilicic che, essendo in scadenza nel 2018, dovranno necessariamente essere venduti per non perderli poi a costo zero. In bilico anche Borja Valero che pure aveva espresso il desiderio di chiudere la carriera a Firenze. Tello ritornerà al Barcellona, mentre Kalinic potrebbe addirittura partire entro martedì per raggiungere Cannavaro al Tianjin Quanjian.

M.R.