Calciomercato Inter, Zhang a Madrid anche per Rodriguez e... Simeone?

25/02/2017 10:36

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ SIMEONE / Agena pienissima per il numero uno di Suning e dell'Inter, Jindong Zhang, che dopo essere sbarcato in Italia è volato ieri a Madrid dove resterà fino a stasera in compagnia del figlio e consigliere Steven e dell'amministratore delegato nerazzurro Liu Jun. Appuntamento con il presidente della Liga, Javier Tebas, per discutere dei diritti tv del campionato spagnolo che Suning ha già acquistato per trasmetterlo in Cina. Poi il vertice con il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez, con il quale si continua a lavorare per consolidare un'alleanza tra le due società già avviata da mesi. Ma non solo. Perché con l'occasione, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', sarà ribadito l'interesse nerazzurro per James Rodriguez e potrebbero essere presi nuovi contatti indiretti con il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, più volte accostato alla panchina interista già prima di Pioli.

L.P.