Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: Keita più Aubameyang

25/02/2017 10:25

MILAN KEITA AUBAMEYANG / Si avvicina il closing per il passaggio del Milan in mani cinesi. Ma la nuova dirigenza rossonera già da tempo è al lavoro per la prossima stagione. Il reparto offensivo è quello che potrebbe essere maggiormente rivoluzionato la prossima estate. Fassone e Mirabelli hanno in mente un doppio colpo: Keita Balde e Pierre-Emerick Aubameyang. Per l'attaccante esterno senegalese è già in piedi dallo scorso gennaio un discorso con la Lazio, ma c'è da fare i conti con il presidente Lotito che - nonostante un contratto in scadenza nel 2018 - valuta il giocatore 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il centravanti franco-gabonese, cresciuto peraltro nelle giovanili rossonere, il discorso è chiaro: per il Borussia Dortmund nessuno è incedibile, ma per cederlo ci sarà bisogno di un investimento monstre tra i 50 e i 70 milioni. Senza dimenticare che Aubameyang ha più volto espresso il desiderio di andare a giocare al Real Madrid.

M.R.