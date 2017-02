Stadio Roma, dal malore del Sindaco all'annuncio: progetto rivoluzionato, ma c'è l'accordo

25/02/2017 10:00

STADIO ROMA ACCORDO / Il nuovo stadio della Roma si farà. E questa è sicuramente la vittoria più bella per il futuro del club giallorosso. La lunga telenovela che ha catalizzato le news Roma negli ultimi mesi è giunta alla svolta decisiva, portando la tanto attesa fumata bianca al termine di una giornata lunghissima e ricca di colpi di scena.



A partire dal rischio nuovo rinvio del vertice decisivo a causa del malore del Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ricoverata presso il 'San Filippo Neri' come misura precauzionale per un attacco di stress da iperattività e poi dimessa nel pomeriggio attorno alle 17.45. Il Sindaco ha poi raggiunto il Campidoglio dove ha incontrato il resto della sua squadra mentre i proponenti del progetto restavano in attesa allo Studio Tonucci fino alle 21.20, ora in cui il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni e Luca Parnasi raggiungono il Comune capitolino e danno il via al vertice. Cominciano a circolare le prime indiscrezioni positive, poi alle 22.30 il Sindaco Raggi, insieme al Dg romanista Baldissoni, dà il tanto atteso annuncio: "Vi annunciamo che questa amministrazione ha raggiunto un accordo con la Roma. L'accordo prevede sostanzialmente un nuovo progetto, possiamo chiamarlo il progetto 2.0. Sarà un progetto innovativo, abbiamo ottenuto un taglio delle cubature da oltre un milione e 100mila metri cubi e siamo scesi a circa la metà, di cui il 60% solo sul business park".

Grande soddisfazione da tutte le parti, con il presidente della Roma James Pallotta che esulta: "È stato un percorso molto lungo, che potrebbe essere paragonato a quello fatto dai nostri antenati Romani in molte campagne del passato. Ma la prossima tappa di questo viaggio è di fronte a noi e, per questo, vorrei ringraziare prima di tutto i nostri tifosi. Sono i migliori al mondo. Un grande ringraziamento va alla sindaca Virginia Raggi e al vicesindaco Luca Bergamo e a tutti gli altri membri dell’amministrazione, senza dimenticare Luca Parnasi e la sua squadra. E più di tutti voglio far sentire il mio grazie a Mauro e a tutto lo staff dirigenziale della Roma, che ha lavorato qui e all’estero, assieme ai giocatori e all’allenatore. Questa è una serata importante per la Roma. Non vediamo l’ora di costruire uno stadio che Roma possa mostrare a tutto il mondo del calcio".

Lo stesso Pallotta, dopo aver parlato al telefono con il Sindaco Raggi, aggiunge: "Già nel 2020 giocheremo nel nuovo impianto - le parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport' - Vedrete che la Roma avrà molti più soldi per la squadra. Tante cose positive arriveranno presto".

Adesso la Roma chiederà una proroga di 30 giorni della conferenza dei servizi e sarà fatta una 'novazione' della delibera. Intanto, il numero uno del club ha già dato mandato alle banche d'affari Morgan Stanley e Goldman Sachs di setacciare partner internazionali di alto livello per affiancarlo nei progetti. in una doppia chiave: trovare soci per il finanziamento dell'investimento del nuovo impianto e trovare soci per il club, il cui valore naturalmente crescerà proprio per via dello stadio. Stadio che avrà enormi benefici ed aprirà nuovi scenari. Magari anche sui rinnovi, a partire da quello di Spalletti ai molti big in attesa, come De Rossi, Nainggolan, e Strootman, oltre che nella caccia al main sponsor che manca da anni ormai. E la questione del 'naming rights' potrebbe diventare una nuova, ed importante, fonte d'introito.

L.P.