Calciomercato Fiorentina, post Sousa: spuntano anche Donadoni e Mazzarri

25/02/2017 09:46

FIORENTINA PAULO SOUSA / A meno di clamorosi colpi di scena, Paulo Sousa resterà l'allenatore della Fiorentina fino al termine della stagione. Una stagione che, viste le eliminazioni in Coppa Italia prima e in Europa League poi nonché il ritardo in classifica dalle prime, a febbraio può già dirsi fallimentare. Il vertice di ieri tra l'allenatore portoghese e la dirigenza viola è servito a sancire una sorta di tregua: si andrà avanti fino a giugno e poi sarà addio. Per la sua successione sono già stati fatti i nomi di Sarri, Di Francesco, Giampaolo e Maran. Ma secondo il 'Corriere dello Sport' in corsa ci sarebbero anche Roberto Donadoni del Bologna, da sempre ideale per lavorare con i giovani, oltre all'idea di riportare in Italia Walter Mazzarri, attualmente al Watford. Non convince molto invece la pista che porta a Ivan Juric, esonerato dal Genoa.

M.R.