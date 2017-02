Calciomercato Juventus, c'è il patto per Tolisso. Ma il Lione vuole solo cash

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

25/02/2017 09:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Sono giorni di fuoco per la Juventus. In uno dei periodi più delicati della stagione, con tanti grandi impegni ravvicinati, anche sul calciomercato i bianconeri muovono passi importanti in vista della sessione estiva. Attenzione rivolta soprattutto al centrocampo, dove si registrano novità sul fronte Corentin Tolisso, gioiello del Lione corteggiato già a gennaio. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', in settimana i vertici italiani e francesi hanno stabilito un altro contatto a seguito del quale Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno incassato un 'sì' di massima. L'OL avrebbe sostanzialmente concesso una sorte di prelazione alla società juventina. Quindi: se Tolisso sarà in vendita, ed è probabile visto che il presidente Aulas ha già annunciato cessioni importanti entro il 30 giugno, i transalpini ascolteranno la Juventus per prima. Non è detto comunque che il centrocampista classe '94 sbarcherà a Torino, ma in ogni caso i bianconeri sono già un passo avanti rispetto alle altre. Vanno però superate le resistenze del Lione, che chiede 40 milioni solo cash. La 'Vecchia Signora' offre meno, mettendo sul piatto anche il cartellino di Mario Lemina che però non entusiasma i francesi. A Oporto, nel frattempo, a margine della sfida di Champions League un intermediario della trattativa ha incontrato la dirigenza bianconera.

Intanto, i vertici juventini valutano anche altre piste. Come quella che porta ad Adrien Rabiot del Psg e Leon Goretzka dello Schalke 04, assistito dallo stesso agente di Sami Khedira.