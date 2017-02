Calciomercato Juventus, Dani Alves pronto a riabbracciare Guardiola

Maurizio Russo

25/02/2017 09:15

JUVENTUS DANI ALVES MANCHESTER CITY / Dani Alves è tornato. Il brutto infortunio rimediato a novembre, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per oltre due mesi, è ormai alle spalle. E per coronare il suo rientro, si è tolto la soddisfazione di andare a segno contro il Porto nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Un gol che potrebbe non bastare al terzino destro brasiliano per riprendersi il posto da titolare - ad oggi saldamente nelle mani di Lichtsteiner - e la prossima estate il calciomercato Juventus potrebbe registrare la sua cessione. Secondo quanto si legge sul tabloid britannico 'Sports Mail', infatti, Pep Guardiola lo avrebbe contattato per portarlo al Manchester City, dopo aver lavorato e vinto tanto insieme al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Alves: l'infortunio ha fatto saltare la cessione

La dirigenza dei 'Citizens' avrebbe dato il benestare all'acquisto di Dani Alves ma a due condizioni: che la Juventus lo lasci partire a parametro zero o comunque a costi molto contenuti e che il giocatore non chieda uno stipendio monstre come fatto a giugno scorso. Ma c'è di più: il brasiliano, che avrebbe confidato di voler provare l'avventura in Premier League prima di ritirarsi, si sarebbe potuto trasferire in Inghilterra già nella sessione invernale di calciomercato. Proprio l'infortunio, però, bloccò sul nascere la trattativa.