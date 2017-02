VIDEO CM.IT - Buon compleanno Gigio Donnarumma: 18 anni e un futuro già scritto

25/02/2017 09:00

COMPLEANNO GIANLUIGI DONNARUMMA / Un predestinato, non si può definirlo in altro modo. Gianluigi Donnarumma è da oltre un anno e mezzo il portiere titolare del Milan, dopo aver esordito in Serie A a 16 anni e 8 mesi diventando il secondo estremo difensore più giovane a debuttare nel nostro campionato. Con le sue parate ha già conquistato anche la Nazionale ed il suo primo trofeo, la Supercoppa Italiana vinta a Doha contro la Juventus. Gioca da veterano, scomodando paragoni storici, e pensare che solo oggi compie 18 anni. Tanti auguri, Gigio. Il futuro è tuo!