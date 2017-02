Calciomercato Inter, Handanovic: "Resto anche senza Champions. E se Pioli fosse arrivato prima..."

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

25/02/2017 08:46

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC / Una notte da dentro o fuori, una notte da Champions. Inter contro Roma, ultima chiamata per i nerazzurri che rincorrono il terzo posto ed i giallorossi che puntano allo scudetto. Alla vigilia del big match, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' parla il leader silenzioso della formazione interista, il portiere Samir Handanovic: "Tutto è ancora in ballo. Certo, le altre corrono parecchio, ci tocca allora andare più forte. La gara di domenica darà risposte importanti. La gara di domenica darà risposte importanti. Con la Roma spero che alla fine si parli solo di calcio. E' una gara fondamentale per noi, importantissima per loro. All'andata fu apertissima, potevamo pure vincerla ad un certo punto. Perdemmo per un calcio piazzato e uscimmo molto incazzati dall'Olimpico perché la sensazione era quella di poter fare il grande colpo: si poteva vincere, eccome se si poteva vincere...".

Handanovic, poi, prosegue: "Con Suning sentiamo di avere alle spalle gente forte, solida, che ha voglia di vincere, di fare la storia. La nuova proprietà non è solo soldi. Tutto è finalizzato ad un successo duraturo. Dopo cinque anni ho davvero l'impressione che tutta l'Inter sia sulla strada giusta. Pioli? E' arrivato subito molto carico. Si capiva che conosceva bene ogni caratteristica dei giocatori. Ci ha fatto vedere dove secondo lui sbagliavamo e che cosa voleva da noi. E' cambiato l'atteggiamento, soprattutto in settimana, anche nell'approccio all'allenamento: abbiamo lavorato meglio e di più. Ci ha trasferito una carica eccezionale. Se fosse arrivato prima forse avremmo qualche punto in più in classifica...".

Infine, inevitabile la domanda sul suo futuro, che molti danno per legato alla qualificazione alla prossima Champions League: "Se resterei anche senza Champions? Sì! E non è detto che non si vada subito in Champions League. La gioia più grande? Deve ancora arrivare. Ma non mi sono mai pentito di aver scelto l'Inter".