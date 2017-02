25/02/2017 00:42

MANCHESTER UNITED MKHITARYAN - Mourinho dovrà rinunciare a Mkhitaryan per la finale di Coppa di Lega di domenica contro il Southampton. Il fantasista armeno non ha recuperato dall'infortunio rimediato in Europa League con il Saint-Etienne e quindi non sarà disponibile per la sfida di 'Wembley'. In compenso, il manager del Manchester United recupera Rooney e Carrick.



G.M.