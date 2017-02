Calciomercato Juventus, nuova big inglese per Bakayoko

25/02/2017 00:28

JUVENTUS ARSENAL BAKAYOKO - Aumenta la concorrenza per Tiemoué Bakayoko, nei radar della Juventus per 'rinfrescare' la mediana della 'Vecchia Signora'. Secondo il sito 'Le10sport.com', anche l'Arsenal sarebbe sulle tracce del 22enne centrocampista che sta impressionando in questa stagione con la maglia del Monaco. Sotto contratto fino al 2019 con la formazione del Principato, Bakayoko sarebbe nel mirino anche di altre big inglesi come Chelsea e Manchester United.



G.M.