Liga, la Real Sociedad piega il Las Palmas e 'vede' la Champions

24/02/2017 23:44

LAS PALMAS REAL SOCIEDAD - La Real Sociedad sbanca il campo del Las Palmas nell'anticipo della 24a giornata di Liga. A decidere la sfida la rete firmata da Xabi Prieto al 29' del secondo tempo. I baschi si portano temporaneamente a -1 dal quarto posto in classifica occupato dall'Atletico Madrid.

Las Palmas-Real Sociedad 0-1

74' Xabi Prieto



CLASSIFICA: Real Madrid 52**, Barcellona 51, Siviglia 49, Atletico Madrid 45, Real Sociedad 44***, Villarreal 39, Eibar 35, Athletic Bilbao 35, Celta Vigo 33*, Espanyol 32, Alaves 30, Las Palmas 28***, Malaga 26, Betis 24*, Valencia 23*, Deportivo la Coruna 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 16, Granada 16, Osasuna 10.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

*** Una gara in più

G.M.