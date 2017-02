Ligue 1, Le Bihan trascina il Nizza: 2-1 al Montpellier e primato

24/02/2017 23:20

NIZZA MONTPELLIER - Il Nizza rimonta il Montpellier e si porta momentaneamente in vetta alla Ligue 1 insieme al Monaco. Dopo l'iniziale vantaggio ospite di Mounie, ci pensa il neo-entrato Le Bihan nella ripresa a far rialzare la testa ai rossoneri, che conquistano così tre punti fondamentali per la corsa al titolo nonostante l'assenza dello squalificato Balotelli.

Nizza-Montpellier 2-1

9' Mounie (M); 68', 85' Le Bihan



CLASSIFICA: Monaco 59, Nizza 59, PSG 56, Lione 43 Saint-Etienne 39, Marsiglia 39, Bordeaux 39, Tolosa 34, Guingamp 34, Nantes 33, Rennes 33, Montpellier 32, Angers 30, Lille 29, Metz 28, Dijon 27, Caen 28, Nancy 27, Bastia 23 Lorient 22.

G.M.